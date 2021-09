A GNR resgatou, no domingo, uma ninhada de cães recém-nascidos, que se encontrava num contentor do lixo, no concelho de Castelo Branco.

O alerta foi dado por um popular, que encontrou a ninhada, dentro do lixo, ainda com vida.

Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde foi possível verificar que, no referido contentor, se encontravam três cães recém-nascidos", explicou a GNR, em comunicado divulgado nesta terça-feira.

Os animais foram então resgatados e entregues à associação “MUDA IDANHA”.

Já estão aos cuidados do MUDA e já se encontram limpinhos, quentinhos e já a beber o leitinho", informou a associação, na rede social Facebook.

O caso já foi remetido ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.

Os maus-tratos e o abandono de animais de companhia é crime, punível com pena de prisão", alertou a GNR.