Caros clientes e amigos, vivemos tempos de incerteza. E foi essa mesma incerteza que levou a que não nos pronunciássemos antes. Durante vários dias, como toda a gente, recebemos mensagens contraditórias, muitas delas nascidas também da falta de conhecimento que ainda rodeia este novo vírus, e achámos que seria prematuro - se não mesmo, perigoso - emitir um comunicado sem antes percebermos o que vivemos. Embora as dúvidas permaneçam, aquilo que sabemos, de facto, é que esta é uma situação que nos afecta a todos. Todos somos pais, filhos, irmãos. Todos temos o potencial de vir a sofrer ou conhecer quem venha a sofrer desta doença. E não há como negar que o mundo em que vivemos hoje é diferente daquele que conhecíamos antes de sabermos de cor o nome Covid-19. Com a declaração de pandemia da OMS, sentimos que não podemos adiar mais uma tomada de posição. Trata-se de um esclarecimento especialmente importante num negócio como o nosso, onde diariamente recebemos pessoas com o objectivo de lhes proporcionar grandes experiências e onde o medo não pode ter lugar. Um negócio que tem assistido a quebras brutais, não só em Portugal (onde a Associação da Hotelaria de Portugal prevê perdas de receitas turísticas entre os 500 e 800 milhões de euros, entre 1 de março e 30 de junho de 2020) como no mundo, e cujas consequências a médio prazo ainda estão por conhecer. A higiene e segurança alimentar foram sempre e continuam a ser uma prioridade nos nossos espaços. Lidar com alimentos, havendo um alerta de saúde ou não, é um trabalho particularmente sensível, para o qual todos os nossos colaboradores são formados. Da cozinha ao serviço, passando pela administração e backoffice, consideramos fundamental que toda a nossa equipa tenha bem presente as regras de higiene e segurança. Dito isto, tendo em conta o período particularmente difícil que atravessamos agora, e seguindo as directrizes da DGS, ampliámos as nossas medidas [continua nos comentários]

