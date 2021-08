Segundo avança o jornal Público, o Governo está prestes a aprovar uma alteração à lei do tabaco. Os bares, discotecas e restaurantes que queiram manter zonas para fumadores, têm que ter, no mínimo cem metros quadrados de área e um pé direito mínimo de três metros.

Ricardo Tavares, da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores, esteve na TVI24 e considerou que estas aterações são "cavar mais um pouco a sepultura dos bares e discotecas".

Entre as alterações já referidas, a zona de fumadores terá de ficar separada por uma antecâmara ventilada, com um mínimo de quatro metros quadrados e com portas automátocas de correr na entrada e na saída. Mas há mais exigências como, por exemplo, que os espaços exclusivos de fumadores não podem ultrapassar os 20 por cento daquela área.

As medidas constam da portaria proposta pelo Governo, cuja discussão pública termina dia 17 deste mês.

"Não é nada que nós não tivessemos à espera", admite Ricardo Tavares, da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores, na TVI24. No entanto, considera que esta é a pior altura para implementar as regras: "Não achamos que seja propriamente a altura certa. Depois de 18 meses parados, virem nos pedir para fazermos mais alterações aos espaços...".

Além do mais, "98% dos bares tem menos de 100 metros quadrados" o que torna impossível implementar o que quer que seja. E nas discotecas "as alterações teriam elevados custos para as mesmas", na casa das "dezenas de milhares de euros".

"Com 18 meses parados, é impossível, neste momento, fazermos o que quer que seja. Isto é cavar mais um pouco a sepultura dos bares e discotecas", lamenta.

Pedem um prazo e apoios para implementar as alterações e lembram questões práticas que se colocar: "Estamos com condicionantes por causa da pandemia, agora imagine... as pessoas não podem fumar dentro dos espaços e na rua não podem beber. Em que é que ficamos?". "As pessoas querem vir fumar e querem trazer o copo", conclui.

"A animação noturna já está numa situação muito complicada", diz Ricardo Tavares que acrescenta que cerca de "60 por cento das empresas entraram em insolvência".