Foram retomadas as buscas para encontrar uma mulher com cerca de 80 anos, que está desaparecida desde segunda-feira, numa zona ribeirinha de Aveiro.

Em declarações à Lusa, o capitão do Porto de Aveiro, Humberto da Silva Rocha, que está a coordenar as operações, disse que as buscas foram alargadas para jusante da zona onde foram encontradas algumas peças de roupa da idosa e numa área “extensíssima”.

“Vamos fazer margens e acessos a marinhas e, portanto, será esse o enfoque para hoje”, disse o capitão, adiantando que nas operações serão empenhadas duas embarcações: uma da Polícia Marítima e outra da Estação Salva-Vidas de Aveiro.

Humberto da Silva Rocha explicou ainda que as buscas estão a ser influenciadas pelo efeito das marés, não tendo sido possível usar na segunda-feira os meios náuticos, porque não conseguiam chegar ao local, uma vez que a maré “já tinha baixado bastante”.

A idosa desapareceu na manhã de segunda-feira entre as 10:15 e as 11:30, em Mataduços, na zona dos passadiços de Esgueira, onde foram encontrados o casaco, calçado e os óculos da mulher.

Na segunda-feira, as buscas decorreram apenas em terra, com o envolvimento de meios dos Bombeiros Novos, PSP e Polícia Marítima, e também através de drones.

Em comunicado enviado na segunda-feira à noite, a Autoridade Marítima Nacional referiu que o alerta para o desaparecimento da mulher foi dado pelas 13:50, através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.