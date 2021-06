A defesa do ex-presidente do BES pediu esta segunda-feira, novamente, o adiamento do julgamento da Operação Marquês.

Em causa, alega a defesa, está a idade de Ricardo Salgado, que por ter mais de 70 anos, a legislação permite que não esteja presente .

Apesar disto, a defesa alega que Salgado tem o direito de assistir presencialmente a produção de prova (inquirição de testemunhas).

Também o Ministério Público pediu o adiamento das sessões desta segunda e terça-feira para analisar toda a documentação e contestação, para que no início do julgamento possa ter pleno conhecimento da prova em apreço.

O adiamento do julgamento ainda não teve resposta do juiz.