O Governo Sombra reuniu-se esta sexta-feira, com o convidado especial Adolfo Mesquita Nunes, e Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares não deixaram de expressar os seus desejos para o início da nova década.

João Miguel Tavares afirmou esperar que em 2020 os partidos de direita encontrem um bom líder político, avançando que acredita que Pedro Passos Coelho possa vir a ser o homem que venha a agregar a direita em Portugal.

Pedro Passos Coelho ganhou o direito de um dia voltar a exercer sem ser estrangulado pela troika ", o comentador admitiu ainda que o PSD está num "turbilhão" e que não acredita que os candidatos à liderança do principal partido de oposição tenham qualidade suficiente para fazer frente a António Costa.

Pedro Mexia explicou que gostava que o jornalismo não entrasse em colapso no próximo ano. O comentador da TVI realçou que é necessário discutir e encontrar um novo modelo de negócio que seja capaz de financiar os media.

Temo que a discussão esteja a ser encaminhada para uma solução que é problemática: a intervenção do Estado. Implicando que os jornais se sintam obrigados a servir o poder ", afirmou.

Ricardo Araújo Pereira relembrou ainda que uma sociedade sem jornalismo nunca poderá ser verdadeiramente democrática.

Já Adolfo Mesquita Nunes, antigo vice presidente do CDS, desejou, para 2020, uma portagem para cobrar a quem desrespeita a liberdade individual.

O que mais me perturba não é a existência de tentativas coletivistas, é a ideologia de alguém tentar defender os direitos das minorias e o outro ter de vir dizer que é contra as minorias para beneficiar o combate ideológico. O meu desejo é recuperar as liberdades individuais como sendo o critério pelo qual nos devemos pautar", afirmou Adolfo Mesquita Nunes.