No mesmo dia em que o Primeiro-ministro a anunciou o regresso da proibição de deslocações entre concelhos, no fim-de-semana alargado de 1 a 3 maio, o advogado Telmo Semião e Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, voltaram a esclarecer algumas das principais dúvidas dos portugueses.

É possível cancelar o contrato com uma operadora de telecomunicações sem pagar tudo até ao fim?”

O advogado Telmo Semião explica que as únicas exceções que permitem a suspensão ou o cessamento unilateral do contrato com uma operadora de telecomunicações são: em caso de desemprego, se o cliente tiver sofrido uma quebra de 20% nos rendimentos do agregado familiar ou alguém que tenha sido infetado com Covid-19.

Tenho um atestado para teletrabalho, mas a empresa diz que não é possível. O que faço?”

O advogado Telmo Semião explica que a decisão de colocar um trabalhador em teletrabalho é sempre uma decisão das empresas. O especialista acrescenta que um doente crónico poderá sempre obter um atestado, em que esteja expresso que não pode exercer funções devido à patologia, que servirá para justificar as faltas, mas a empresa não fica obrigada a pagar o vencimento deste funcionário.

É possível o coronavírus viajar pelas condutas de ar de um prédio?”

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, explica que não há evidência cientifica que sustente a propagação de um coronavírus através do vapor de água presente nas condutas de ar de um prédio.

Seria útil colocar túneis de desinfeção nas ruas?”

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, lembra que os túneis de desinfeção nas ruas ou em estabelecimentos não seriam eficazes visto que uma pessoa infetada mesmo que passe num desses corredores continua a ser um foco de propagação do novo coronavírus.

Desinfeto sempre os sapatos e coloco a arejar a roupa que levo à rua. É suficiente?”

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, lembra que o principal foco de contaminação não são peças de vestuário nem objetos, mas sim as mãos. Na opinião do especialista mais importante do que a preocupação com a roupa é a higienização regular das mãos.