A resposta do futebolista internacional português Ricardo Quaresma ao deputado do Chega, André Ventura, está a tornar-se viral nas redes sociais. Em entrevista ao jornal i, André Ventura defendeu “um plano de confinamento específico para a comunidade cigana”. Ricardo Quaresma respondeu, nas redes sociais, como “homem, cigano e jogador de futebol”, criticando o “populismo racista do André Ventura”.

Eu sou cigano. Cigano como todos os outros ciganos e sou português como todos os outros portugueses e não sou nem mais nem menos por isso”, escreveu, na sua página do Facebook.

Na mesma publicação, Quaresma lembra que já participou em várias campanhas contra o racismo e não o fez “porque parece bem”, mas porque acredita “que somos todos iguais”.

Olhos abertos amigos, o populismo diz sempre que é simples marcar golo mas na verdade marcar um golo exige muita tática e técnica. Olhos abertos amigos, o racismo apenas serve para criar guerras entre os homens em que apenas quem as provoca é que ganha algo com isso. Olhos abertos amigos, a nossa vida é demasiado preciosa para ouvirmos vozes de burros...isto se queremos chegar ao céu”, escreveu.

A Associação de Mediadores Ciganos de Portugal (AMEC) também já reagiu às declarações de André Ventura, classificando-as como um “ato racista”.