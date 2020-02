O presidente do Eixo Atlântico, Ricardo Rio, eleito esta sexta-feira em assembleia-geral, apontou o combate à crise demográfica, a mobilidade, as infraestruturas e a captação de investimentos e talento para a eurorregião como prioridades para 2020.

Na XXVIII Assembleia Geral do Eixo Atlântico, realizada em Matosinhos, distrito do Porto, o também presidente da Câmara Municipal de Braga lembrou que a crise demográfica está a causar “danos graves” nestes territórios, daí ser fundamental captar investimento.

É necessário atrair novos investimentos para gerir emprego e fixar as pessoas no território”, frisou o novo presidente do organismo que congrega organismo que congrega municípios portugueses e galegos.