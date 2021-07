Ricardo Salgado foi fotografado na Sardenha, Itália, em férias com a família, noticiou o Porto Canal, na noite de domingo, depois de ter invocado a pandemia de covid-19 para não comparecer em tribunal, e a reação de Rui Pinto foi imediata.

O pirata informático português, que está a colaborar com a Polícia Judiciária, partilhou a notícia nas redes sociais, considerando que o ex-banqueiro "goza, não só de umas férias, mas de todos nós".

O antigo 'Dono Disto Tudo', Ricardo Salgado, invocou as particulares circunstâncias causadas pela pandemia para não estar presente nas sessões de julgamento. Entretanto, passeia-se sem máscara pela Sardenha e goza, não só de umas férias, mas de todos nós", escreveu Rui Pinto.

O antigo "Dono Disto Tudo", Ricardo Salgado, invocou as particulares circunstâncias causadas pela pandemia para não estar presente nas sessões de julgamento. Entretanto, passeia-se sem máscara pela Sardenha e goza, não só de umas férias, mas de todos nós. https://t.co/NqqQXRSNWO — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) July 25, 2021

Segundo o Porto Canal, "Ricardo Salgado está de férias em Porto Cervo", "no barco do genro".

No passado dia 8 de julho, o ex-banqueiro, de 77 anos, voltou a não comparecer no Campus da Justiça, tal como havia ocorrido na primeira sessão do julgamento. Os advogados de defesa de Ricardo Salgado já tinham invocado anteriormente as regras em vigor de prevenção à covid-19 para este poder exercer o direito a não ir a tribunal.

Ricardo Salgado responde por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros, no âmbito do Processo Marquês.