O advogado de Ricardo Salgado pediu, nesta sexta-feira, à entrada do tribunal, respeito pela doença do seu cliente, depois de o juiz ter recusado o pedido de suspensão do julgamento, pelo facto de o ex-banqueiro sofrer de Azheimher.

A doença de Alzheimer não é uma opção. Não foi o Dr. Ricardo Salgado que decidiu ter esta doença. A única coisa que quero pedir é que respeitem esta circunstância da vida pessoal", afirmou o advogado Francisco Proença de Carvalho aos jornalistas.

O julgamento extraído do Processo Marquês prossegue, assim, esta manhã, no Campus de Justiça, em Lisboa, com as audições das últimas testemunhas (Jean-Luc Schneider, Alain Rukavina e Ricardo Gaspar Rosado de Carvalho), estando igualmente previstas as alegações finais.

Ricardo Salgado, que falhou até ao momento todas as sessões, responde por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito da Operação Marquês, do qual este processo foi separado.

Na segunda-feira, a defesa do ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) pediu a suspensão do processo, fundamentando-o com um atestado médico a comprovar o diagnóstico de doença de Alzheimer.

Após toda a investigação realizada, podemos agora concluir pelo diagnóstico de doença de Alzheimer. Este diagnóstico resulta da combinação da documentação de um declínio cognitivo progressivo e clinicamente relevante em múltiplos domínios cognitivos compatível com o diagnóstico de demência”, pode ler-se no requerimento apresentado pelos advogados de Ricardo Salgado.