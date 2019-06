Zeinal Bava está hoje a ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no âmbito da Operação Marquês, na qual é suspeito de crimes como branqueamento de capitais e fraude fiscal.

O ex-presidente executivo da Portugal Telecom é suspeito de ter recebido de Ricardo Salgado mais de 25 milhões de euros como pagamento de luvas, para que, enquanto alto responsável, intercedesse nos negócios da empresa a favor do Grupo Espírito Santo.

À chegada ao tribunal, Zeinal Bava disse que tinha o direito a não falar, mas que viajou de Londres "justamente para vir aqui ao Parlamento e esclarecer tudo".

Acho que é importante dizer àqueles que durante anos me achincalharam, por causa do infeliz acontecimento no Parlamento, que chegou agora o momento de, com serenidade, aqui no Parlamento, aliás no tribunal, tudo esclarecer e é isso que pretendo fazer", afirmou.