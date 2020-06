O crocodilo do Nilo que terá sido avistado no Rio Douro, na localidade Simancas, pode afinal não passar de uma lontra. De acordo com o jornal Diário de Valladolid, especialistas da associação Chelonia, que estão a colaborar com o Ministério da Transição Ecológica, avançaram, esta segunda-feira, que os vestígios atribuídos ao réptil pertencerão, afinal, a uma lontra.

Foi a conclusão a que chegaram depois de analisarem excrementos do suposto réptil e restos de peixe meio devorado, nas imediações da confluência do Rio Pisuerga com o Rio Douro. Tudo indica, assim, que não haverá qualquer crocodilo na zona.

VEJA TAMBÉM:

Um dos especialistas confirmou aos meios de comunicação social que, até ao momento, não foram encontrados vestígios daquilo que poderia ser o ninho do crocodilo. O mesmo investigador sublinhou que é precoce que especular sobre o aspeto do animal, até porque não há qualquer certeza que esteja realmente no rio.

Quanto às pegadas encontradas recentemente, não são, para já atribuíveis a nenhuma espécie em concreto.

Contudo, até haver certezas absolutas, vão continuar a ser realizadas buscas. Os especialistas da Associação Chelonia (uma associação sem fins lucrativos criada em 1997 que tem como objetivos a conservação, investigação e preservação dos recursos naturais e ecossistemas aquáticos) vão continuar a colaborar com a Guarda Civil na procura de indícios.