Um homem de cerca de 60 anos morreu esta sexta-feira após ter sido resgatado ainda com vida do rio Douro, no Porto, pela Polícia Marítima, sucumbindo apesar das manobras de reanimação efetuadas, disse à Lusa o comandante da Capitania.

O alerta foi dado pelas 16:00 por "alguém que viu o corpo na água, tendo imediatamente sido acionada a embarcação da estação salva-vidas da Foz do Douro, que recolheu o homem ainda com sinais vitais ", descreveu o capitão Rui Santos Amaral.

Em terra "foram-lhe ministradas as manobras de reanimação, pouco depois com a ajuda do INEM, mas a pessoa acabou por falecer", prosseguiu o responsável da capitania.

O homem foi encontrado "à saída da barra, junto ao Farol de Felgueiras", "não tinha identificação” mas “aparentava ter cerca de 60 anos", acrescentou.

O corpo foi conduzido para o Instituto de Medicina Legal do Porto, para ser autopsiado.

De acordo com o comandante, "a capitania e a PSP vão efetuar diligências para tentar apurar o que sucedeu".