Um incêndio deflagrou esta terça-feira à noite em Rio Meão, Santa Maria da Feira, numa fábrica de componentes de cortiça e está a ser combatido por perto de 50 bombeiros, adiantou à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo explicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o incêndio ainda está a decorrer e no local estão várias corporações de bombeiros a combater as chamas.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o incêndio em Rio Meão, concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, foi dado pelas 21:00.

Pelas 22:00, encontravam-se no local 47 operacionais, apoiados por 16 viaturas.