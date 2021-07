O corpo de uma mulher desaparecida desde sábado no rio Tâmega, em Penafiel, no distrito do Porto, foi encontrado esta manhã por militares da GNR, indicou à Lusa fonte da força policial.

Segundo o Comando Territorial do Porto, o corpo foi localizado perto da praia fluvial de Boelhe, nas proximidades de Entre-os-Rios, concelho de Penafiel, às 09:45.

A mulher, de 37 anos, foi dada como desaparecida às 17:45 de sábado, quando passeava de moto de água num troço do rio Tâmega na zona de Rio de Moinhos.

As operações de busca tinham sido retomadas hoje por 10 elementos da GNR e dois operacionais dos bombeiros de Entre-os-Rios.