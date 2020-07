A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou esta segunda-feira que Portugal tem, neste momento, 196 surtos de Covid-19 ativos no país.

Na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, Marta Temido afirmou que continuam ativos 196 surtos em todo o país, a maioria (119) na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 41 na região Norte, 13 no Centro e no Algarve e 10 no Alentejo, perfazendo 13.205 casos ativos de Covid-19.

Reportando-se a dados da aplicação Trace Covid – que apoia os médicos na gestão de casos – a maior percentagem de casos ativos do novo coronavírus encontra-se em LVT, totalizando 67%, seguindo-se a região Norte, Centro e depois Alentejo e Algarve.

A governante frisou, no entanto, que se tem verificado um decréscimo significativo do número de casos nesta região nos últimos dias.

O número de casos ativos na região de Lisboa e Vale do Tejo tem descido significativamente nos últimos dias."

Marta Temido lembrou a publicação, na sexta-feira, de uma nova norma da Direção Geral de Saúde sobre o rastreio de contactos das pessoas infetadas, sublinhando que é “absolutamente decisivo” para manter "uma trajetória que dê conforto" o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da transmissão de Covid-19.

A ministra da Saúde atualizou ainda os dados relativos ao risco de transmissão (RT), informando que, a nível nacional, o RT é agora de 0,94, com uma “evolução favorável”.

Portugal registou mais dois mortos e 135 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 50.299 casos de infeção confirmados e 1.719 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos de Covid-19, totaliza hoje 25.549, mais 101 casos do que na véspera.