Duas pessoas ficaram feridas depois de se envolverem numa rixa durante o festival Gerês Sunset, que se realizou no areal da Ponte do Rio Caldo, em Terras de Bouro, no distrito de Braga.



Tudo aconteceu no domingo, na sexta edição do “Match – Gerês Sunset”. O alerta foi dado depois das 21:00 horas.



Perante os conflitos, os militares da GNR que se encontravam no local foram obrigados a intervir para fazer cessar os confrontos. ninguém foi detido.



Ao que a TVI conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, os confrontos fizeram dois feridos ligeiros que foram transportados ao Hospital de Braga.



A GNR do Gerês tomou conta da ocorrência, mas o caso foi encerrado.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro e de Amares, a Cruz Vermelha Portuguesa das secções de Rio Caldo e Gerês e o INEM.