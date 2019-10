O Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos vai analisar as cinco queixas por negligência contra o obstetra Artur Carvalho, o médico envolvido no caso do bebé sem rosto. O médico continua a trabalhar no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

O Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos é uma estrutura com autonomia estatutária e vai hoje apreciar os cinco processos pendentes de queixas sobre o médico do caso de Setúbal.

Vamos apreciar, com caráter de urgência, os cinco processos pendentes (…), mas não vamos apreciar este último caso [do bebé de Setúbal que nasceu com malformações], porque ainda não nos chegou nada. E não podemos avaliar e decidir com base naquilo que ouvimos na comunicação social", disse à agência Lusa o presidente do Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos, Carlos Pereira Alves.

O bastonário Miguel Guimarães deu na sexta-feira uma conferência de imprensa na qual anunciou que iria apresentar queixa ao Conselho Disciplinar do Sul sobre o caso do bebé que nasceu em Setúbal com malformações, solicitando “com urgência a abertura de um processo”.

Também esta terça-feira, o bastonário reuniu-se com os colégios de especialidade de obstetrícia e de radiologia para analisar o tema das ecografias obstétricas.

A reunião, que decorreu por volta das 13:00, na sede da Ordem, em Lisboa, serviu para analisar as questões relacionadas com a realização de ecografias obstétricas, um tema que foi suscitado na sequência da notícia do bebé que nasceu este mês em Setúbal sem olhos, nariz e parte do crânio, sem que o médico o tivesse sinalizado nas ecografias de acompanhamento da gravidez.

O bastonário Miguel Guimarães afirmou que decidiu reunir-se com os responsáveis no seguimento de várias tomadas de posição públicas sobre a realização das ecografias de acompanhamento da gravidez, nomeadamente em relação à sua regulação e às competências de quem as pratica.

Em comunicado no final da reunião, a Ordem anunciou que decidiu “agregar a documentação” que existe sobre o tema das ecografias de acompanhamento da gravidez para “criar uma competência específica” nessa área.