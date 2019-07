O relógio usado por Marlon Brando no filme "Apocalypse Now" (1979), de Francis Ford Coppola, vai ser leiloado e poderá ser vendido por vários milhões de euros.

Em causa está um modelo Rolex GMT-Master, fabricado em 1972. A peça de joalharia vai ser leiloada pela casa de leilões Phillips, que descreve o relógio como um objeto distinto, com um aspeto único.

De acordo com a leiloeira, os produtores do filme pediram a Marlon Brando, que no filme interpreta o coronel Walter E. Kurtz, que removesse o relógio para as filmagens, mas o ator recusou. Em vez disso, removeu o aro redondo à volta do mostrador.

O relógio tem o nome de Marlon Brando gravado na parte de trás.

Segundo a Phillips, o objeto está em óptimo estado de preservação e vai ser vendido com todas as peças originais. O The Hollywood Reporter escreve que, antes de ser vendido, o relógio vai passar por vários pontos do globo, como Londres e Hong Kong, para que os entusiastas do filme o possam ver de perto.

Até agora, o objeto estava na posse da filha de Brando, Petra, que o tinha recebido como prenda de final de curso, após ter completado os estudos na Universidade de Brown, em 1995.

Este relógio é como um tanque de combate, podes fazer-lhe o que quiseres, ele vai continuar a funcionar. Quero que o tenhas como uma lembrança de mim”, disse Marlon Brando à filha, quando lhe ofereceu o relógio.

Mais tarde, Petra ofereceu o relógio ao marido como prenda de casamento. O casal veio agora oferecer a peça para que ser leiloada.

De acordo com a CNN, o leilão terá lugar no dia 10 de dezembro e espera-se que o objeto seja vendido por vários milhões de euros.