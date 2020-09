Os pais dos alunos da EB1 de Bárrio, em Roriz, Barcelos, bloquearam a entrada da escola com troncos de madeira, numa manhã em que as crianças do ensino básico regressam às aulas.

Os encarregados de educação exigem o fim das turmas mistas e mais rigor no cumprimento das medidas de distanciamento físico.

No exterior é possível ver troncos de grande porte à entrada da escola, troncos esses que impedem o acesso às instalações. Foram também colocadas várias tarjas, onde se pode ler, por exemplo, "porquê duas crianças a partilhar a mesma mesa quando temos uma sala vazia?".

As imagens foram divulgadas pelo semanário regional Barcelos Popular.

A Escola Primária do Bárrio, em Roriz, está fechada, esta quinta-feira, com troncos colocados nas entradas. Pais e... Publicado por Barcelos Popular em Quinta-feira, 17 de setembro de 2020

A GNR foi chamada ao local e, segundo apurou a TVI, o ambiente "está calmo", aguardando-se, neste momento, que a Câmara Municipal de Barcelos providencie a retirada dos troncos, que terão de ser removidos com a ajuda de máquinas.

Nenhum pai foi identificado até ao momento.

Um dos encarregados de educação explicou ao Jornal de Notícias que o facto de a escola ter optado este ano por turmas mistas está na origem do protesto.