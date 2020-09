O Tribunal da Relação de Lisboa reverteu a decisão da primeira instância e condenou António Joaquim, amante de Rosa Grilo, a 25 anos de cadeia em cúmulo jurídico - 24 pelo homicídio de Luís Grilo e um ano por profanação de cadáver. Tendo, no entanto, mantido a pena de Rosa Grilo, que tinha sido condenada pelo Tribunal de Loures à pena máxima de 25 anos.

Ricardo Serrano Vieira, advogado de António Joaquim, disse, esta noite num debate na TVI24, que, por um lado, não ficou surpeendido com a decisão, porque não é a primeira vez que vê um caso como estes, mas, por outro lado, tinha outra expectativa da decisão da Relação.

Já não é a primeira vez na minha atividade de advogado, no âmbito do direito penal, que acontece um caso idêntico a este, ou seja, absolvição na primeira instância e, por sua vez, condenação na segunda instância. No caso em concreto, confesso que tínhamos alguma expectativa que o Tribunal da Relação não acolhesse a ausência de prova da primeira instância”.