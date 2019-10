No Tribunal de Loures, prossegue o julgamento do homicídio do triatleta Luís Grilo. Esta é a oitava sessão do julgamento.

Esta terça-feira vão ser ouvidas as testemunhas arroladas pelas defesas a pedido dos arguidos.

Na semana passada foram ouvidos os peritos e os inspetores da Polícia Judiciária e o tema central foi a questão da prova.

Os inspetores garantiram que todas as diligências foram feitas no estrito cumprimento da legalidade e do manual de procedimentos da PJ.

O coordenador da investigação explicou ainda as razões que levaram as PJ a considerar Rosa Grilo e António Joaquim suspeitos.