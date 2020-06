A GNR recuperou 80 metros de fio de cobre no concelho de Tábua, na sequência de uma denúncia de furto, e apreendeu uma viatura e um telemóvel.

No seguimento de uma denúncia de furto de metais não preciosos, os militares da Guarda deslocaram-se para o local, onde detetaram um veículo abandonado, utilizado para, presumivelmente, transportar 80 metros de fio de cobre já cortado”, informa o Comando Territorial de Coimbra da GNR, nesta quinta-feira, em comunicado.

Estão ainda a decorrer investigações para identificar os suspeitos da prática do ilícito, segundo a nota.

As apreensões foram realizadas na terça-feira pelo Núcleo de Investigação Criminal da Lousã, numa operação que “contou com o reforço de militares” do Destacamento de Intervenção da GNR e dos postos territoriais de Tábua, Oliveira do Hospital e Arganil, no distrito de Coimbra.