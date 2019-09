Dois homens assaltaram esta sexta-feira à mão armada um homem na Rua Sá da Bandeira, no Porto, roubando uma mala com dinheiro que a vítima ia depositar num banco, disse à Lusa fonte da PSP do Porto.

Segundo fonte das relações públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o assalto ocorreu às 11:46, quando a vítima seguia com a mala naquela rua da baixa da cidade para fazer um depósito no Novo banco.

O homem “foi abordado por “dois indivíduos que lhe apontaram uma arma de fogo”, acrescentou a fonte.

Após o assalto, os dois suspeitos puseram-se em fuga.

O caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária (PJ).