Um homem de 31 anos foi hoje detido em São Pedro da Torre, Valença, por “tentativa de roubo com arma branca” a outro homem, a quem pediu boleia num posto de abastecimento de combustível desativado, revelou a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR revela que encontrou o suspeito “escondido numa casa abandonada”, depois de este “ter pedido boleia a um homem de 58 anos” num posto de abastecimento de combustível “fora de serviço”, de lhe ter colocado uma “navalha no pescoço, forçando-o a conduzir até um local ermo” e agredindo-o “várias vezes na face” para que entregasse “a carteira e o carro”.

O detido tem antecedentes criminais em Espanha por furtos e roubos em estabelecimentos, principalmente em postos de abastecimento de combustíveis, e de furto de veículo, tendo já cumprido sete anos de pena efetiva naquele país”, acrescenta.

A GNR descreve que o suspeito estava num posto de abastecimento de combustíveis fora de serviço, em Valença”, quando pediu “boleia a um homem de 58 anos, residente em Pontevedra, Espanha”.

O agressor, após entrar na viatura, ameaçou a vítima, colocando-lhe uma navalha no pescoço e forçando-a a conduzir até um local ermo, onde a agrediu várias vezes na face, coagindo-a a entregar a carteira e o carro”, observa a GNR.

Segundo aquela força policial, como a vítima “ofereceu resistência, o suspeito acabou por abandonar o local sem levar nenhum objeto”.

“No seguimento das diligências efetuadas pela GNR, foi possível identificar e localizar o suspeito, que se encontrava escondido numa casa abandonada, acabando por ser detido, o que possibilitou apreender a navalha utilizada no roubo”, acrescenta.

A GNR afirma ainda que o suspeito “já tinha sido detido no mês passado” devido a “um roubo na via pública”.

Está ainda “indiciado por dois furtos em estabelecimento, praticados este ano, de onde levou cerca de 1.200 euros” em dinheiro.

As operações foram desenvolvidas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Valença e pelo Núcleo Apoio Técnico (NAT) do Comando Territorial de Viana do Castelo.