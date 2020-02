/ AM

Dois suspeitos foram detidos, esta quarta-feira, quando tentavam assaltar uma carrinha de valores que se encontrava a fazer um carregamento da Central de Tabacos em Cascais.

Devido ao comportamento suspeito de duas viaturas com quatro suspeitos, a patrulha da PSP de Cascais que se encontrava no local interveio, tendo conseguido intercetar dois dos indivíduos perto do primeiro carro. Dentro da viatura, que tinha matrículas falsas, encontrava-se um revólver e vário material usado para a prática de roubo.

Os outros dois suspeitos fugiram no segundo carro envolvido.