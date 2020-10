Um jovem de 22 anos foi detido pela prática do crime de roubo na estação dos CTT de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, de onde levou um cofre com dinheiro, anunciou esta quinta-feira a GNR.

De acordo com as autoridades, a detenção aconteceu na terça-feira quando, após uma denúncia de que estaria a ocorrer um roubo nos correios, a GNR se deslocou ao local e intercetou o detido a entrar para um táxi com o cofre que acabara de roubar.

Segundo a GNR, o homem realizou o roubo com uma arma branca, tendo-lhe sido apreendidos o cofre, mil euros, uma faca, um telemóvel, uma mochila e um gorro.

Depois de presente a tribunal, ficou com a obrigatoriedade de apresentações diárias em posto policial e proibição de se ausentar do país.