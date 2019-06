Nove dos 13 detidos na terça-feira numa operação da GNR pela prática dos crimes de roubo e furto a idosos nos distritos de Lisboa e Setúbal ficaram em prisão preventiva, segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Em comunicado disponibilizado na quinta-feira na sua página da Internet, a PGDL informa que dos 13 arguidos detidos, nove ficaram em prisão preventiva e quatro sujeitos à medida de coação de apresentações diárias, “por se verificar o perigo de continuação da atividade criminosa”.

As 13 pessoas, com idades entre os 20 e os 40 anos, foram detidas terça-feira na sequência de uma operação da GNR, através da Secção de Investigação Criminal da Unidade de Intervenção, para dar cumprimento a 42 mandados de busca, dos quais 26 em residências e em veículos, e 16 mandados de detenção.

De acordo com a GNR, todos os suspeitos tinham antecedentes criminais por roubos e furtos.

Na terça-feira, o Tenente-Coronel da GNR, Carlos Almeida, explicou que este grupo atuava, sobretudo, nos distritos de Lisboa e de Setúbal (nos concelhos de Loures, Sintra e Montijo), mas há registo de assaltos a residências perpetrados por estes elementos noutras zonas do país, nomeadamente em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, e em Castelo Branco.

Os suspeitos selecionavam as vítimas, maioritariamente idosos vulneráveis, residentes na zona interior do país, e através de manobras de distração entravam nas suas residências das quais furtavam ouro e dinheiro, recorrendo à violência sempre que estas ofereciam resistência”, de acordo com a GNR.