A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem "fortemente indiciado pela prática dos crimes de roubo agravado, com recurso a arma de fogo", no distrito do Porto, informou aquela autoridade policial.

De acordo com um comunicado, "os factos remontam ao passado dia 9 de março, pelas 02:00 horas, quando o arguido, mediante ameaça com uma pistola, subtraiu uma viatura automóvel que se encontrava num centro de lavagem na cidade do Porto".

De seguida, refere ainda a PJ, o suspeito dirigiu-se para Lousada e Paredes, onde abordou duas vítimas, "barrando a estrada com a viatura anteriormente roubada, apoderando-se de dinheiro em numerário que estas possuíam".

O detido, de 32 anos, sem ocupação laboral, com várias referências policiais por crimes contra o património e por tráfico de estupefacientes, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.