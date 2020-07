Um homem de 48 anos foi detido em Lisboa por ser suspeito da prática de 13 roubos violentos por esticão, com utilização de um motociclo furtado por toda a cidade.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o homem foi detido na quarta-feira, pelas 16:00, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.

O suspeito escolhia sempre mulheres para fazer os roubos por ter como objetivo as malas e os seus conteúdos. Chegava a andar com a mota em cima dos passeios, abordando as vítimas com violência. Numa das situações, arrastou a vítima pelo chão por esta se ter agarrado à mala.

Com estes roubos, o homem chegou a juntar cerca de 10.000 euros.

A investigação começou quando as autoridades se aperceebram que este tipo de roubo "estava a acontecer diariamente desde o dia 16 de julho".

Na posse das descrições e características quer do suspeito, quer da mota usada para os roubos, veio a localizar-se o suspeito na Praça dos Restauradores. O mesmo foi então seguido e intercetado depois de ter tentado roubar mais uma vítima na zona do Campo das Cebolas, tentando no entanto lograr fuga dos polícias que lhe moveram perseguição", lê-se na mesma nota.

Durante a perseguição, o supeito acabou por embater com a mota noutra viatura e tentou ainda a fuga apeada, mas sem sucesso, tendo sido manietado e detido.

O suspeito foi então conduzido ao departamento policial onde foi sujeito a múltiplas diligências de recolha de prova que permitiu relacioná-lo com mais de uma dezenas de ilícitos violentos por toda a cidade de Lisboa", acrescenta a polícia.

O suspeito tinha saído do regime de prisão efetiva em abril, tendo já sido condenado e cumprido várias penas de prisão pela prática de roubos violentos, por esticão e com recurso a veículo motorizado.

O detido foi presente no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.