A PSP deteve, esta terça-feira, dois homens pela autoria de 14 assaltos no Porto. Os suspeitos, com 20 e 26 anos, vão ser presentes ao juiz de instrução criminal na quarta-feira, onde serão aplicadas as medidas de coação.

A operação foi dirigida pela Esquadra de Investigação Criminal de Rio Tinto, da Divisão de Investigação Criminal do Porto, que realizou quatro buscas, três delas domiciliárias, e uma outra a uma roulote, todas em Ermesinde.

No decurso da operação foram apreendidas duas armas - uma faca e uma soqueira - que terão sido alegadamente utilizadas para os crimes em questão.

Ao que a TVI conseguiu apurar, a ação destes dois suspeitos terá feito várias vítimas, em assaltos considerados violentos.