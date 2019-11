A chuva intensa e o vento forte que se fazem sentir esta quinta-feira no Grande Porto provocaram o desabamento do telhado de uma casa, localizada na Rua do Freixo, no Porto, disse fonte dos Bombeiros Sapadores.

O casal foi assistido pelo INEM no local e não teve de ser transportado ao hospital”, indicou a mesma fonte.

De acordo com a fonte, encontravam-se duas pessoas no interior da habitação, que aparentemente “estão bem”.

A oficina pertence à Congregação Cristã de Portugal, local onde há muitos anos se constroem as peças para a Igreja.

O incidente ocorreu cerca das 12:40, permanecendo ainda no local três viaturas e 12 homens dos Sapadores do Porto.

Contactada pela Lusa, Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS) disse que o mau tempo tem provocado, sobretudo, a queda de árvores.