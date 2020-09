Um homem de 53 anos morreu esta segunda-feira na sequência do despiste e do embate contra uma árvore do carro em que circulava, em Lourosa, no distrito de Aveiro, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O acidente ocorreu pelas 11:47, na rua Principal, em Lourosa, sendo a vítima, após o desencarceramento, sido conduzida ao Hospital de Santa Maria da Feira, onde foi declarado o óbito, acrescentou a fonte.

A vítima mortal seguia ao lado do condutor da viatura acidentada.

O motorista, um homem de 65 anos, sofreu ferimentos ligeiros na sequência do acidente.