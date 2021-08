Durante a noite desta sexta-feira, à semelhança do que tem acontecido em fins de semana passados, as ruas de Lisboa voltaram a encher-se de gente, sem máscaras e sem distanciamento social.

Depois das duas da manhã, já com os estabelecimentos fechados, a PSP tentou evitar ajuntamentos de pessoas, no Cais do Sodré, e foi recebida com arremesso de pedras da calçada e garrafas de vidro.

Para controlar a situação, as forças de segurança dispararam dois tiros para o ar, em forma de aviso.

Em comunicado, a PSP garante que desta ação resultaram "ferimentos ligeiros em polícias que não carecem de tratamento, bem como danos em material policial".

A PSP procedeu ainda à detenção de dois cidadãos por roubo, um detido por agressão a um agente da autoridade e várias contra-ordenações, inclusive autos por não utilização de máscaras e a um estabelecimento que funcionava fora de horas.