O juiz Rui Fonseca e Castro, do tribunal de Odemira, foi alvo de um inquérito disciplinar por parte do Conselho Superior da Magistratura (CSM) pela sua posição contra o estado de emergência que vigora em Portugal devido à pandemia de covid-19.

O inquérito disciplinar, do qual teve conhecimento apenas nesta terça-feira, apesar de notificado por email no dia anterior, foi confirmado pelo próprio juiz num vídeo publicado no Facebook.

Em causa está, disse, o "dever de reserva" sobre os "vídeos" publicados após a sua tomada de posse, ou seja, o que um juiz pode ou não dizer publicamente.