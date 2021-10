Juiz negacionista Rui Fonseca e Castro foi demitido, esta quinta-feira, numa decisão tomada por unanimidade pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM). O controverso juiz passa assim a ser um dos quatro magistrados a ser demitido desde 2010.

De acordo com dados oficiais do CSM, entre o período de 2010 e 2020 foram afastados definitivamente das suas funções mais de 23 juízes. Cerca de 20 destes magistrados foram afastados do por aposentação compulsiva, sendo que apenas três foram demitidos até 2020.

Durante o mesmo período, foram aplicadas cerca de 37 suspensões por parte do CSM, numa pena que varia entre os 20 aos 240 dias. Além disso, foram aplicadas mais de 140 multas aos juízes.

Rui Fonseca e Castro, que já se encontrava suspenso preventivamente, entra agora ao grupo restrito de juízes demitidos por ordem do CSM, juntando-se a figuras como o antigo juiz desembargador Rui Rangel ou a ex-juíza desembargadora do Tribunal do Porto Joana Salinas.

Recorde-se que, no dia 3 de dezembro de 2019, o CSM decidiu demitir o juiz desembargador Rui Rangel e aplicar a pena de aposentação compulsiva à sua ex-mulher, a juíza desembargadora Fátima Galante, na sequência do processo criminal aberto por causa da Operação Lex.

À data, o presidente do Conselho explicou que as penas foram aplicadas em nome da credibilização do sistema de justiça.

A bem da credibilidade do sistema de justiça e da confiança dos cidadãos, neste caso muito particular, entendeu-se que não se deveria aguardar o desfecho do processo criminal, que contém matéria conexa com o disciplinar”, afirmou o conselheiro Joaquim Piçarra à data.

O caso de Joana Salinas remonta ao ano de 2014, quando a antiga juíza desembargadora foi acusada de peculato, por utilizar verbas da Cruz Vermelha de Matosinhos para pagar a advogados que lhe redigiam decisões judiciais. Acabaria por ser condenada a dois anos e meio de prisão em 2016.