A dermatologista Leonor Girão e a endocrinologista Rute Ferreira são as convidadas da terceira e última sessão do projeto Talks 24 - o novo formato de webinar da Media Capital, que permite uma maior proximidade com os utilizadores do site da TVI24 e com toda a comunidade das redes sociais.

Com o mote "Vamos falar da saúde da pele?", esta sessão, em parceria com a VICHY, irá promover um debate sobre o tema das hormonas.

Com moderação de Sara Sousa Pinto, esta talk procurará responder a questões como o que são as hormonas? Quais os distúrbios hormonais nas diferentes fases da vida? Quais os fatores externos que influenciam problemas hormonais e os possíveis tratamentos existentes?

Pode acompanhar a transmissão em streaming no site e Facebook da TVI24, hoje dia 8 novembro, às 17h00.