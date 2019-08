Uma onda gigante, seguida de algumas outras, não só assustou como arrastou dezenas de pessoas, no domingo, nas piscinas naturais de Porto da Caloura, na ilha de São Miguel, Açores.

A bandeira em haste aconselhava as pessoas a não entrarem na água. Contactada pela TVI, a Proteção Civil dos Açores disse não ter recebido qualquer alerta para feridos.

No vídeo podemos ver os nadadores-salvadores a tentarem impedir que alguns banhistas fossem arrastados pela força do mar e, imediatamente a seguir, atiraram-se à água para socorrer aqueles que já tinham sido projetados.

É ainda possível ver outros jovens a ajudar os nadadores-salvadores a manter alguma ordem no meio daquele pânico.

Numa publicação na página de facebook, a Associação de Nadadores Salvadores dos Açores afirma que "felizmente o salvamento a múltiplos banhistas correu bem".

Testemunhas no local, publicaram vários vídeos e fotografias deste incidente, bem como da forte agitação marítima que se fazia sentir naquela zona.

A Caloura é uma das zonas balneares preferidas dos micaelenses, não só durante o verão, mas ao longo de todo o ano.

Mau tempo: Proteção Civil alerta para previsões de chuva forte e trovoada nos Açores

A Proteção Civil dos Açores emitiu esta segunda-feira um alerta devido às previsões de chuva forte e trovoada nas nove ilhas açorianas, que vão estar sob aviso meteorológico amarelo até terça-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o alerta amarelo para as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) vai vigorar até às 15:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de terça-feira.

Também devido às previsões de chuva por vezes forte, acompanhada de trovoada, as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) vão estar sob alerta amarelo no período entre as 06:00 e as 18:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro, e é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas atividades”.

Face a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, nomeadamente a limpeza dos sistemas de drenagem das residências.

Não circule sem necessidade, porque pode atrapalhar a circulação das forças de segurança ou cair em buracos ocultados por lençóis de água", são outras das recomendações da Proteção Civil.

Em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros, alerta ainda.