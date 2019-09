Mais de 250 operacionais e dez meios aéreos combatem dois incêndios que estão a lavrar na Guarda, nos concelhos de Sabugal e Fornos de Algodres.

Um bombeiro ficou ferido durante o combate às chamas em Fornos de Algodres, na sequência de uma entorse, e teve de ser assistido, apurou a TVI24 junto de fonte da Proteção Civil. Este operacional teve de ser transportado ao hospital para realizar exames.

Na localidade de Algodres, o fogo que deflagrou às 12:36 está a ser combatido por 138 operacionais, assistidos por 34 veículos e sete meios aéreos.

Já em Bendada, no Sabugal, onde as chamas estão ativas desde as 13:57, estão no terreno 125 operacionais, 34 viaturas e três meios aéreos.