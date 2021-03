A GNR acabou com uma festa que decorria numa casa, em Salvaterra de Magos, no sábado, com 20 pessoas a juntarem-se sem máscara nem distanciamento social.

Os militares deslocaram-se ao local devido a uma denúncia por ruído e constataram que estava a decorrer uma festa não autorizada, com os participantes a terem entre 21 e 30 anos.

A casa tinha sido alugada e foi identificado não só o organizador da festa, como todos os participantes, jovens da área de Lisboa que foram “encaminhados” para casa, diz a GNR, em comunicado.