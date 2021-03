Sandro Bernardo, pai de Valentina, meina de nove anos encontrada morta em Peniche no dia 10 de maio de 2020, admitiu esta sexta-feira que combinou com a mulher darem uma versão dos factos ocorridos à Polícia Judiciária.

Confrontado com a existência de diferentes declarações em sede de interrogatório judicial, e posteriomente em tribunal, o suspeito confirmou que ficou combinado que seria ele a assumir as culpas da morte.

Ficámos com medo do que o que ia acontecer com elas [filhas de Márcia] e ficou combinado eu assumir as culpas. A Márcia é que fez tudo isto", disse.