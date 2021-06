O Instituto Português do Sangue e da Transplantação prevê que, face à situação de desconfinamento, as reservas de sangue diminuem e lança o apelo às dádivas, especialmente nos grupos sanguíneos negativos.

À TVI, o Instituto sublinha que, neste momento, a “situação no que respeita às existências de componentes sanguíneos encontra-se na globalidade a um nível satisfatório”, porém, com a retoma da atividade programada dos Hospitais e as férias de verão, “é expectável que as reservas diminuam”.

Fonte afirma que o Instituto está “especialmente atentos aos grupos sanguíneos negativos”, nomeadamente A e 0 negativo, porque as reservas de sangue destes grupos “estão a diminuir mais rapidamente que os restantes”.

Questionado sobre as regiões do país onde são mais necessárias dádivas, o Instituto afirma que, em regra, há maior dificuldade nos locais de Colheita nos grandes Centros Urbanos, “com especial enfoque na região de Lisboa e Vale do Tejo onde está concentrado o maior número de hospitais, pelo que as necessidades dos doentes também são maiores”.

No entanto, reitera que “é importante dar sangue em todo o país”.

Em janeiro, o Instituto lançou a Campanha de Promoção da Dádiva “Dê Sangue, Ajude a Vida a Vencer”, numa altura particularmente exigente para a manutenção das reservas de sangue em níveis confortáveis, devido ao frio e às constipações.

Este ano, a situação foi agravada pela pandemia de COVID-19, as medidas de confinamento e as regras para garantir a segurança para dadores e profissionais, mas o Instituto garante que a campanha teve uma boa projeção junto da comunidade em geral.

“Este impacto positivo permitiu um equilíbrio entre as colheitas e os consumos, tendo sido também reforçada a informação dos intervalos entre as dádivas e a importância da sua regularidade”, reforça.