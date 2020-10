O número de infetados com covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Bragança subiu para 148. São mais sete infetados do que no sábado.

Destes sete novos infetados, um é utente da instituição, enquanto os outros seis são funcionários. Assim, o número de utentes infetados subiu para 109 e o número de trabalhadores infetados aumentou para 39.

Há sete doentes internados no Hospital de Bragança relacionados com este surto.

O surto já fez oito mortos nesta instituição da cidade transmontana.

As vítimas mortais tinham todas mais de 78 anos.