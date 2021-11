A notícia de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão à espera de gémeos correu mundo. Mas na Azinhaga há já quem supere o craque português.

A Santa Casa da Misericórdia local decidiu brincar com o assunto e recriar a foto com a qual o jogador do Manchester United anunciou a gravidez da sua companheira aos fãs, mas com uma diferença: o Sr. Manuel não está à espera de gémeos, mas sim de trigémeos.

Depois das novidades da passada semana e de um fim de semana prolongado (com um Dia de Todos os Santos) aconteceu o inesperado. O Sr. Manuel não quis ficar atrás de Ronaldo. Milagre dirão uns. Pontaria dizemos nós. Afinal o melhor do mundo está na Azinhaga!!!”, pode ler-se no post.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram a gravidez no passado dia 28 de outubro. O casal já tem uma filha em comum, Alana Martina, nascida em 2017. Os gémeos serão os quinto e sexto filhos do craque português.