Um homem de 73 anos de idade foi esta terça-feira detido por suspeitas de atear quatro incêndios florestais na freguesia de Guisande, em Santa Maria da Feira.

De acordo com a Polícia Judiciária, em comunicado enviado às redações, os fogos foram provocados durante o dia com recurso a isqueiro, tendo sido ateados em zonas de caminhos, confinantes com povoamento florestal.

De acordo com os indícios existentes, existem suspeitas de que seja o autor de vários outros incêndios, cuja investigação se encontra a decorrer, que se têm verificado naquela localidade", detalhou a PJ.

A área confinante com os terrenos onde foram ateados os incêndios é habitacional, com várias moradias e floresta, tendo ardido alguns hectares e só não se propagando a uma extensão maior devido ao rápido combate desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros de Arrifana.

O detido, de 73 anos de idade é pedreiro reformado, sem antecedentes criminais, e vai ser presente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.