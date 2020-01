O resgate dos cães não foi autorizado, mas a GNR esteve no local e identificou os proprietários.

Sem aviso prévio, cerca de duas dezenas de pessoas chegaram na manhã deste sábado ao canil da Associação DZG, em Santa Maria da Feira. A ideia, dizem, era resgatar mais de 100 cães que são mantidos em más condições no estabelecimento.

