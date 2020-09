O Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, disse esta quarta-feira que aguarda contratar novos clínicos para regularizar o quadro de pessoal da sua Urgência de Pediatria, que tem atualmente em funções apenas seis dos seus 22 médicos.

Foi publicado no Diário da República o despacho do Ministério das Finanças autorizando a abertura do concurso de colocação de 911 médicos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, estando para breve a identificação das vagas por hospital", afirmou a administração do Centro Hospitalar do Entre Douro e Voga (CHEDV), que está sedeado na Feira e também gere os hospitais de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis, representando no distrito de Aveiro um universo de 350.000 utentes.