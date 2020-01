A Polícia Judiciária (PJ) deteve um segurança de uma discoteca em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, suspeito de ter disparado contra várias pessoas, durante desacatos entre clientes, informou esta sexta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito, de 40 anos, que foi detido pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada, detenção de arma proibida e exercício ilegal de segurança.

Os factos ocorreram em 08 de junho de 2019, no interior e nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna, situado em Nogueira da Regedoura.

Na ocasião, dois grupos de clientes envolveram-se em agressões no interior do estabelecimento, facto que motivou a intervenção da equipa de segurança do estabelecimento”, refere a mesma nota.