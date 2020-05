Uma mulher de 25 anos foi detida, esta quinta-feira, pela segunda vez nesta semana, por ter violado as medidas de coação e ter tentado agredir companheiro, de 36 anos, com uma tesoura em Fiães, concelho de Santa Maria da Feira.

Segundo o Comando Territorial de Aveiro, na segunda-feira, a mulher já tinha ameaçado o companheiro, tendo sido detida. Nesse dia, foi-lhe apreendida uma arma de fogo não registada e quatro munições.

Presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, na terça-feira, ficou com termo de identidade e residência em nova morada, obrigação de apresentação semanal no posto policial da área de residência, proibição de permanecer junto da residência da vítima ou do seu local de trabalho, proibição de contactar por qualquer meio com a vítima, bem como obrigação de afastamento da mesma e proibição de adquirir ou deter qualquer arma.

No entanto, esta quinta-feira, voltou a ser detida depois de se ter deslocado novamente à residência do companheiro, tentando agredi-lo com uma tesoura, "violando desta forma as medidas de coação que lhe tinham sido impostas".

"Chamados ao local, os militares acabaram por detetar a suspeita escondida no interior de um móvel (quadro elétrico) de um prédio habitacional, na posse da tesoura que usou para desferir golpes nela própria, na presença dos militares. Foi transportada a uma unidade hospitalar, mas recusou-se a receber tratamento hospitalar", pode ler-se no comunicado.

A suspeita, com antecedentes criminais por violência doméstica agravada, injúria agravada, dano qualificado e posse de arma proibida, ficou detida até ser presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira para interrogatório judicial e revisão das medidas de coação.